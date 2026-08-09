Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial que representa las restricciones migratorias impulsadas por los gobiernos de España e Italia.

Los viajeros que tengan previsto ingresar o salir de España e Italia deberán prestar especial atención al estado de su pasaporte antes de emprender el viaje. Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden impedir el embarque o rechazar la entrada si el documento se encuentra vencido o no cumple con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

En el caso de ambos países, que integran el espacio Schengen, el pasaporte constituye uno de los principales requisitos para autorizar el ingreso de ciudadanos extracomunitarios. Por ese motivo, quienes hayan postergado la renovación del documento podrían enfrentar inconvenientes incluso antes de abordar el avión.

Las autoridades recuerdan que la responsabilidad de verificar la validez del pasaporte recae sobre el viajero. Además del control migratorio, las compañías aéreas revisan la documentación antes del embarque y pueden negar el acceso al vuelo si el documento no cumple con las condiciones exigidas por la normativa internacional o por el destino final.

¿Qué requisitos debe cumplir el pasaporte para viajar a España e Italia?

España e Italia aplican las normas del espacio Schengen para los ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea . En consecuencia, el pasaporte debe encontrarse vigente durante todo el viaje, haber sido expedido hace menos de diez años y disponer de una vigencia mínima posterior a la fecha prevista de salida del territorio Schengen.

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Aunque con frecuencia se menciona la exigencia de seis meses de vigencia, la normativa general de Schengen establece un mínimo de tres meses de validez después de la fecha prevista de salida. Sin embargo, muchas aerolíneas recomiendan viajar con al menos seis meses de vigencia para evitar inconvenientes, especialmente cuando el itinerario incluye escalas o destinos que sí aplican ese requisito.

Si el pasaporte está vencido, presenta daños importantes o no reúne las condiciones exigidas, la aerolínea puede impedir el embarque y las autoridades migratorias tienen la facultad de denegar el ingreso al país.

¿Qué hacer si el pasaporte está próximo a vencer?

Los especialistas en viajes internacionales aconsejan iniciar el trámite de renovación con suficiente anticipación. Esperar hasta los últimos días puede provocar demoras administrativas que impidan viajar en la fecha prevista.

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También resulta recomendable revisar los requisitos específicos del país de destino antes de comprar los pasajes, ya que algunos Estados exigen una vigencia mínima de seis meses, mientras que otros aplican criterios diferentes. Verificar la documentación con anticipación permite evitar rechazos en el aeropuerto, pérdidas económicas y la cancelación del viaje.

En definitiva, renovar el pasaporte antes de su vencimiento representa la mejor manera de garantizar un ingreso sin inconvenientes a España, Italia y cualquier otro destino internacional que exija un documento vigente.