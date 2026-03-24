Contar con un pasaporte estadounidense válido es esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que viajen como nacionales de Estados Unidos, pues es uno de los documentos obligatorios para realizar traslados hacia y desde el exterior. No obstante, la U.S. Customs and Border Protection especifica que existen excepciones específicas donde este documento puede reemplazarse por un papel clave, siempre que se cumpla con los requisitos para presentarlo. Los niños menores de 16 años tienen mayor flexibilidad al momento de ingresar a Estados Unidos por tierra o mar. Siempre que vengan desde Canadá o México, en lugar de pasaporte, pueden presentar un original o copia de su certificado de nacimiento, un informe consular de nacimiento en el extranjero o un certificado de naturalización. Además, esto es extensivo a grupos de niños menores de 19 años que realicen excursiones a Canadá o México por tierra o mar. En estos casos, también se solicitará una carta en nombre del grupo que viaja que incluya Las excepciones sólo aplican para ciudadanos o naturalizados estadounidenses que realicen cruces de frontera terrestres o marítimos desde México o Canadá, en caso de viajar por aire, se solicitará siempre un pasaporte americano válido. Todos los pasaportes americanos emitidos a menores de 16 años tienen una validez máxima de 5 años y no son elegibles para renovación por correo o de forma online. Quienes necesiten un nuevo documento tendrán que volver a gestionarlo presentando los formularios correspondientes en persona y en presencia de al menos uno de sus responsables legales.