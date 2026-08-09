El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos especifica en su sitio web oficial cuáles son los incumplimientos fiscales que podrían requerir de la visita de los agentes especiales de IRS-CI al negocio o domicilio de un contribuyente.

Es importante destacar que las visitas sin previo aviso no son frecuentes, no obstante, cuando se sospecha que un contribuyente cometió un delito fiscal grave, pueden realizarse como parte de las investigaciones.

IRS enviará casa por casa sin aviso a sus agentes armados cuando tenga esta sospecha

De acuerdo con lo indicado por la agencia federal, los agentes especiales del IRS-CI son miembros de la policía que trabajan para IRS y los únicos empleados armados del organismo.

Su tarea durante estas visitas es investigar cualquier sospecha que se tenga de delitos fiscales criminales relacionados con violaciones del Código de Rentas Internas, la Ley de Secreto Bancario y las leyes sobre blanqueo de capitales.

Estos oficiales realizan visitas sin notificación, llamado o aviso al tributante, pero también pueden llamar a terceros relacionados o comunicarse mediante otra plataforma ajena al IRS.

IRS puede enviar a sus agentes especiales cuando haya sospecha de que se cometieron delitos fiscales graves. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Información clave que todos deben conocer en caso de recibir una de estas visitas del IRS

Dichos agentes nunca reclamarán pagos, o solicitarán información personal como un Número del Seguro Social (SSN). Tampoco se involucran en casos relacionados con impuestos.

En caso de que un agente especial realice una visita de esta índole, el contribuyente involucrado puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar la identidad del agente.

Otros casos dónde el IRS envía a sus funcionarios a verificar el cumplimiento de obligaciones

De acuerdo con lo informado por el organismo, los siguientes agentes federales también pueden visitar el domicilio o el negocio de un contribuyente