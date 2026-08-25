Al momento de tramitar una licencia de conducir Real ID, las autoridades son claras con los requisitos comunes que los nuevos solicitantes de todas las ciudades del país tendrán que cumplir para que la gestión pueda llevarse a cabo.

En ese sentido, ciudadanos de Houston, Dallas, Los Ángeles, Nueva York, Phoenix y cualquier otro territorio del país que quieran adquirir esta credencial tendrán que verificar primero que cumplen con todas las condiciones exigidas por las diferentes agencias de carné de conducir.

Para qué se usa este tipo de licencia de conducir

La Real ID es la única licencia que cumple con todos los requisitos de seguridad fijados por la ley para su uso en fines oficiales como

Ingresar a ciertas instalaciones federales

Acceder a centrales nucleares

Abordar vuelos comerciales regulados por el gobierno federal

Por este motivo, es uno de los documentos más utilizados al momento de abordar vuelos internos.

La licencia de conducir Real ID es la única aceptada para fines oficiales.

El documento que todos deben presentar para tramitar este tipo de licencias de conducir

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que uno de los requisitos indispensables para poder tramitar el documento es contar con un número de Seguro Social (SSN).

Para evidenciar esto puede presentarse

Formulario W-2.

Formulario SSA-1099

Formulario 1099 emitido por entidades distintas al Seguro Social

Recibo de sueldo que incluya el nombre del solicitante y su número de Seguro Social

Tarjeta del Seguro Social

Otros documentos que deben presentar quienes quieran tramitar esta licencia de conducir

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) explica que solicitarán documentos que acrediten

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Dos comprobantes de domicilio principal

Estatus legal en Estados Unidos

Pueden existir requisitos adicionales, por lo que el consejo es verificar en la agencia correspondiente antes de realizar el trámite.