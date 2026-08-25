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Al momento de tramitar una licencia de conducir Real ID, las autoridades son claras con los requisitos comunes que los nuevos solicitantes de todas las ciudades del país tendrán que cumplir para que la gestión pueda llevarse a cabo.
En ese sentido, ciudadanos de Houston, Dallas, Los Ángeles, Nueva York, Phoenix y cualquier otro territorio del país que quieran adquirir esta credencial tendrán que verificar primero que cumplen con todas las condiciones exigidas por las diferentes agencias de carné de conducir.
Para qué se usa este tipo de licencia de conducir
La Real ID es la única licencia que cumple con todos los requisitos de seguridad fijados por la ley para su uso en fines oficiales como
- Ingresar a ciertas instalaciones federales
- Acceder a centrales nucleares
- Abordar vuelos comerciales regulados por el gobierno federal
Por este motivo, es uno de los documentos más utilizados al momento de abordar vuelos internos.
El documento que todos deben presentar para tramitar este tipo de licencias de conducir
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que uno de los requisitos indispensables para poder tramitar el documento es contar con un número de Seguro Social (SSN).
Para evidenciar esto puede presentarse
- Formulario W-2.
- Formulario SSA-1099
- Formulario 1099 emitido por entidades distintas al Seguro Social
- Recibo de sueldo que incluya el nombre del solicitante y su número de Seguro Social
- Tarjeta del Seguro Social
Otros documentos que deben presentar quienes quieran tramitar esta licencia de conducir
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) explica que solicitarán documentos que acrediten
- Nombre legal completo
- Fecha de nacimiento
- Dos comprobantes de domicilio principal
- Estatus legal en Estados Unidos
Pueden existir requisitos adicionales, por lo que el consejo es verificar en la agencia correspondiente antes de realizar el trámite.
Es fundamental destacar que las licencias de conducir que no cumplen la Real ID tienen otras condiciones de tramitación, que deben ser consultadas en la agencia correspondiente.