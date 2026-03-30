El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que las parejas casadas que presentan declaraciones de impuestos conjuntas fuera de término pueden enfrentar consecuencias severas si no regularizan su situación. En estos casos, la deuda fiscal no recae sobre una sola persona, sino que ambos cónyuges comparten la responsabilidad. Esto significa que, ante incumplimientos prolongados, el organismo puede avanzar con medidas de cobro que incluyen el embargo de cuentas bancarias y bienes pertenecientes a cualquiera de los dos. Cuando una pareja decide presentar una declaración conjunta, ambos contribuyentes: Debido a la responsabilidad compartida, el IRS puede intervenir sobre los siguientes activos de las parejas que presentaron la declaración fuera de termino y acumulan deudas fiscales: IRS puede “salvar” al cónyuge que no tuvo responsabilidad directa. Esto se conoce como alivio para cónyuge inocente. Este mecanismo permite que uno de los cónyuges no sea responsable de la deuda fiscal generada en una declaración conjunta. Aplica cuando: