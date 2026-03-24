Presentar correctamente la declaración de impuestos es clave para evitar errores que puedan derivar en demoras, ajustes o sanciones por parte de las autoridades fiscales de Estados Unidos. Una declaración bien hecha garantiza que los ingresos, deducciones y créditos estén correctamente informados, lo que no solo previene problemas, sino que también permite acceder a posibles reembolsos sin inconvenientes. Cuando una declaración contiene datos incorrectos, el IRS exige presentar una declaración enmendada, que permite actualizar la información previamente enviada. Este trámite se utiliza para: Si el contribuyente no presenta la declaración enmendada: