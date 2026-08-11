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Cuando se encuentra el automóvil en condiciones diferentes a las que se lo dejó pueden surgir dudas respecto a si se trata de un código positivo o negativo.
Su interpretación puede vincularse a la forma en la que quedó estacionado el vehículo o como una forma de cuidarlo con la llegada del frío y la escarcha.
¿Qué significa encontrar el limpiaparabrisas levantado?
Dependiendo de las circunstancias, esto puede estar relacionado a distintos escenarios:
- Se estacionó mal el vehículo y alguien levantó el limpiaparabrisas en señal de advertencia.
- El vehículo fue marcado por delincuentes.
- Una persona los levantó para evitar que queden pegados durante la noche.
En redes se viralizó rápidamente el video de unas chicas que subieron al auto y se dieron cuenta de esto. La que estaba al volante decidió arrancar el motor, dado que también es un truco utilizado para que el conductor baje a arreglarlo y quede expuesto a robos o raptos.
¿Qué hacer si se encuentra el limpiaparabrisas levantado?
Dependiendo del contexto, se pueden tomar distintas medidas. La primera recomendación es revisar si el auto está bien estacionado, si hay hielo o temperaturas bajas, o si existen alguna marca.