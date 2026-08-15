La lengua de suegra puede florecer de forma natural sin fertilizantes costosos si recibe los cuidados adecuados.

La lengua de suegra se encuentra entre las plantas de interior más resistentes y sencillas de cuidar. Su facilidad para adaptarse a diferentes espacios hizo que se convirtiera en una opción muy elegida para decorar casas y oficinas.

Aunque no todos saben que también puede dar flores cuando recibe las condiciones necesarias.

¿Por qué la lengua de suegra casi nunca florece?

Aunque la Sansevieria trifasciata (conocida popularmente como lengua de suegra) es famosa por su resistencia, la floración suele aparecer únicamente cuando la planta se desarrolla en condiciones favorables.

Los especialistas explican que el exceso de agua, la falta de luz o los trasplantes frecuentes pueden impedir que concentre la energía necesaria para producir flores.

Por ese motivo, muchas plantas permanecen saludables durante años sin llegar a florecer.

El secreto de los jardineros para que florezca la lengua de suegra

Los jardineros aseguran que la floración de esta planta depende más de los cuidados que de la suerte. Freepik

Quienes cultivan esta especie desde hace años coinciden en que no hacen falta productos costosos para favorecer la aparición de flores.

Las principales recomendaciones son:

Ubicar la planta en un lugar con mucha luz natural indirecta.

Regar únicamente cuando el sustrato esté completamente seco.

Utilizar una maceta con buen drenaje para evitar el exceso de humedad.

Evitar cambiarla de lugar constantemente.

No trasplantarla con frecuencia, ya que la lengua de suegra florece mejor cuando sus raíces están ligeramente ajustadas dentro de la maceta.

Respetar estas condiciones ayuda a que la planta concentre sus recursos en la floración en lugar de destinarlos únicamente al crecimiento de sus hojas.

Los errores que pueden impedir la floración

Aunque se trata de una planta muy resistente, algunos hábitos pueden dificultar el desarrollo de las flores.

Entre los errores más frecuentes se encuentran:

Regarla en exceso.

Mantenerla en ambientes con muy poca luz.

Utilizar sustratos que retengan demasiada humedad.

Cambiarla de maceta antes de tiempo.

Exponerla a temperaturas extremadamente bajas durante períodos prolongados.

Evitar estos errores aumenta las posibilidades de que la planta florezca de manera natural.

¿Cada cuánto tiempo debe regarse la lengua de suegra?

Uno de los aspectos más importantes para mantener saludable esta especie es controlar el riego.

Los jardineros recomiendan esperar a que la tierra esté completamente seca antes de volver a agregar agua. Durante los meses cálidos puede necesitar riegos más frecuentes, mientras que en invierno basta con hacerlo de manera ocasional.

Esta práctica ayuda a prevenir que se pudran las raíces, uno de los principales problemas que afectan a la planta.