Encontrar una botella de plástico colocada entre la rueda y el guardabarros del auto puede generar alarma. En redes sociales circula desde hace años una advertencia que asegura que delincuentes utilizan este método para obligar al conductor a bajar del vehículo y robarlo en cuestión de segundos.

Cuando el auto comienza a avanzar, la botella produce un fuerte ruido al ser aplastada. El conductor se detiene y baja para comprobar qué ocurrió, momento que aprovecha el delincuente para llevarse el vehículo o sustraer objetos de su interior.

En qué consiste el truco de la botella

Este famoso truco advierte que una botella colocada deliberadamente entre el neumático y el guardabarros podría funcionar como elemento de distracción. El mecanismo es sencillo: cuando el conductor arranca, la rueda comprime la botella y genera un ruido inesperado. La secuencia es la siguiente:

El conductor escucha un fuerte crujido Detiene inmediatamente el vehículo Baja para revisar la rueda Deja momentáneamente el auto abierto o incluso encendido Un delincuente aprovecha la distracción para ingresar al vehículo

Se trata de una modalidad utilizada por delincuentes para distraer a los conductores y facilitar el robo de vehículos. Freepik

Por qué eligen la rueda trasera del lado del acompañante

Según la versión más difundida sobre esta modalidad de robo, los delincuentes elegirían la rueda trasera del lado del acompañante porque es uno de los puntos menos visibles para quien se acerca al vehículo desde la puerta del conductor.

De esta manera, una botella colocada entre el neumático y el guardabarros podría pasar inadvertida hasta que el auto comienza a moverse. Al girar la rueda, el plástico se aplasta y produce un ruido fuerte e inesperado, lo que podría llevar al conductor a detenerse y bajar para comprobar qué sucedió.

Al encontrarse del lado opuesto al asiento del conductor, la persona tendría que alejarse de su puerta para revisar el origen del ruido. Según la teoría detrás de esta maniobra, ese momento de distracción sería el que un delincuente intentaría aprovechar para acercarse al vehículo.

Qué hacer si encuentras una botella junto a la rueda del coche

Si su ubicación resulta sospechosa, lo más prudente es no exponerse innecesariamente. Si ya se encuentra dentro del vehículo y escucha un ruido extraño al comenzar a circular, conviene detenerse únicamente cuando exista un lugar seguro para hacerlo. Si decide bajar del auto: