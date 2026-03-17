El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que durante el Mundial 2026 se implementará un sistema de transporte público gratuito, en el que los autobuses trasladarán pasajeros sin costo durante cinco semanas. La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) y la gobernadora Kathy Hochul fueron los responsables de impulsar esta iniciativa en el marco de los partidos que se llevarán a cabo en la región. La idea del gobierno de Nueva York propone eliminar el pago de los autobuses entre mediados de junio y mediados de julio, debido a los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en la zona. Con esta iniciativa, se busca promover el uso del transporte público para asistir a los eventos programados, como una forma de aumentar la asistencia y la participación de la comunidad. El alcalde de Nueva York proyecta un posible costo anual que podría alcanzar los 700 millones de dólares en caso de que el esquema se establezca de forma permanente. En 2023 se llevó a cabo la implementación de una ruta gratuita por cada distrito, lo que provocó un aumento en el uso del servicio y una disminución de agresiones hacia conductores. No obstante, la velocidad del servicio en cuestión se mantuvo en 8 millas por hora, por lo que el debate ahora se centra en si el gasto público realmente compensa el ahorro de los ciudadanos.