En Alaska los alquileres están regulados por la normativa conocida como Uniform Residential Landlord and Tenant Act

En Estados Unidos no existe una única Ley de Alquileres, sino que cada estado tiene su propio reglamento en cuanto a cómo se deben manejar este tipo de transacciones.

En Alaska los alquileres están regulados por la normativa conocida como Uniform Residential Landlord and Tenant Act , que establece los derechos del dueño del inmueble y las limitaciones en cuanto a la privacidad del inquilino. Uno de esos artículos regula el acceso del propietario a la vivienda mientras está siendo habitada por el inquilino.

Ley de Alquileres: ¿Qué establece la legislación estatal de Alaska?

La Ley de Alquileres en Alaska establece que el propietario podrá acceder a la vivienda que está siendo alquilada para cumplir con determinadas tareas vinculadas a la administración del inmueble.

Las principales son:

Inspecciones respecto al estado de la propiedad.

Realización de reparaciones y mantenimiento.

Mostrar la vivienda a futuros compradores, nuevos inquilinos o contratistas.

En estos casos, el inquilino no puede rechazar de forma injustificada estos accesos del propietario , ya que existe un motivo válido para estos y se encuentra con las facultades legales de hacerlo.

En estos casos, el inquilino no puede rechazar de forma injustificada estos accesos del propietario. Freepik

Los propietarios podrán ingresar a la vivienda sin previo aviso: ¿En qué casos está permitido?

Según la normativa de Alaska, existen situaciones excepcionales en las que un propietario podrá ingresar a la vivienda sin necesidad de realizar un aviso previo , como en los siguientes casos:

Emergencias que representen un riesgo para la vivienda o sus ocupantes.

Cuando el inquilino ha abandonado o entregado la propiedad.

Si existe una orden judicial que autoriza el ingreso al inmueble.