El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla a todos los contribuyentes en su sitio web oficial cuáles pueden ser las consecuencias de tener una deuda pendiente y no responder con prontitud a los avisos oficiales.

En caso de mora, tanto estadounidenses como españoles, mexicanos, colombianos o cualquier extranjero que tribute en el país debe contactarse con rapidez para evitar que el proceso de cobro avance con medidas más drásticas.

Cuando los tributantes deudores no trabajen de manera bilateral para demostrar que existe intención de saldar obligaciones, agencia puede determinar que la próxima medida a tomar es un embargo.

Qué bienes puede embargar IRS a quienes tributen en Estados Unidos

“Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal ”, asegura el organismo.

En ese sentido, cuando las cuentas bancarias son una parte de los bienes o el bien embargado, se congelan junto con las tarjetas vinculadas durante un período de 21 días. Si no se hacen acuerdos durante ese lapso, los fondos se sustraerán para saldar el pendiente.

IRS puede embargar los bienes de un tributante que no responda a tiempo los avisos de cobro. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué trámite debe hacerse para poder evitar un embargo del IRS

Pagar a tiempo todos los impuestos adeudados es fundamental, así como también mantenerse en contacto con la agencia, incluso si se obtuvo una prórroga para presentar la declaración.

Una prórroga sólo brinda más tiempo para presentar la declaración, pero no otorga más tiempo para pagar los impuestos y saldar la deuda tributaria.

En caso de haber obtenido una prórroga, la forma más segura de garantizar que no se aplicarán multas es optar por el pago en línea y seleccionar “prórroga”. De esta manera, es posible asegurarse que se está pagando todo lo que se adeuda y solicitando un plazo de presentación al mismo tiempo.

Si los impuestos no se pagan a tiempo, el organismo podrá aplicar un gravamen sobre la propiedad del deudor. Si aun así no se salda el pendiente, IRS puede determinar que un embargo es la próxima acción a tomar.