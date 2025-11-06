El gigante chino de la moda rápida atraviesa su peor crisis en Europa. Lo que fue un fenómeno global con millones de envíos desde Asia hoy enfrenta sanciones, investigaciones y posibles vetos.

Un gobierno europeo inició un proceso histórico que podría terminar con la suspensión total de Shein. La decisión reavivó el debate sobre los riesgos del comercio digital y podría extenderse a toda la Unión Europea.

¿Por qué este país decidió prohibir Shein?

Francia ordenó suspender las operaciones de Shein tras detectar la venta de productos ilegales y de contenido prohibido, como armas y muñecas sexuales con apariencia infantil . La medida busca frenar las violaciones a las normas de seguridad y protección al consumidor.

El Ministerio de Finanzas francés confirmó que la suspensión durará “todo el tiempo necesario” hasta que Shein demuestre cumplimiento total de la ley. El hallazgo desató una ola de indignación política y social en todo el país.

Principales motivos de la suspensión:

Venta de artículos prohibidos por la ley francesa.

Incumplimiento de normas europeas de seguridad.

Falta de control sobre los vendedores externos.

¿Qué consecuencias enfrenta Shein en el mundo?

El caso ya llegó a la Comisión Europea, que analiza si Shein violó las reglas del bloque. Francia pidió sanciones, y organismos de consumo en Alemania y Bélgica respaldaron la investigación .

Más de 100 de 162 productos testeados en laboratorios europeos no cumplían los estándares de seguridad. La Unión Europea planea además eliminar exenciones aduaneras y aplicar una tasa por envío a plataformas chinas como Shein, Temu y AliExpress, lo que podría frenar su expansión global.

Próximos pasos y posibles restricciones globales

Shein suspendió su marketplace en Francia y prometió revisar el control sobre sus vendedores externos. Sin embargo, el precedente podría inspirar restricciones similares en otros países, incluso en Estados Unidos.

Si la investigación europea confirma infracciones graves, la empresa podría enfrentar multas de hasta el 6% de su facturación global, según el Digital Services Act (DSA). Un golpe que pondría en riesgo el modelo de negocio más agresivo del comercio online mundial.