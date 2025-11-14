El jabón blanco y el bicarbonato son ingredientes estrella dentro de las rutinas de limpieza, pues destacan por sus bondades para facilitar la remoción de suciedad de diversos tipos de superficies.

En ese sentido, cada vez son más quienes optan por realizar mezclas caseras para incluir en su día a día y, en esa tendencia, mezclar el jabón con el bicarbonato permite combinar en un sólo lugar propiedades abrasivas, neutralizantes y disolventes .

Mezclar jabón blanco con bicarbonato: por que recomiendan hacerlo y para qué se usa

Esta combinación es ideal para asear superficies difíciles, particularmente los azulejos de los baños o los lugares con altas concentraciones de sarro, como los bordes de los grifos.

El jabón blanco mezclado con el bicarbonato permite eliminar manchas de diversas superficies. Fuente: archivo.

En telas de indumentaria o en alfombras, esta mezcla puede aplicarse para eliminar manchas o malos olores, siendo una gran alternativa para cuando no quiere aplicarse lavandina para el blanqueo.

En la cocina también tiene múltiples usos, pues puede implementarse a modo de desengrasante para eliminar los residuos acumulados en las hornallas o para el aseo de mesadas.

Cómo se prepara esta mezcla paso a paso

Las medidas estimadas para preparar en casa esta mezcla son las siguientes

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 cucharada de jabón blanco en ralladura o formato líquido

½ taza de agua templada