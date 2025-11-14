En esta noticia
La cadena Kroger Co., reconocida como uno de los supermercados más históricos en Estados Unidos, se encuentra en un momento sensible tras anunciar el cierre definitivo de más de 60 de sus tiendas alrededor de todo el país.
Esta decisión representa el cierre de un capítulo significativo para miles de consumidores que, durante décadas, han considerado a la compañía como su opción preferida de compra.
Este hecho también pone de manifiesto las transformaciones que está experimentando el sector minorista, impulsadas por la creciente competencia, la evolución de los hábitos de consumo y la presión ejercida por nuevas plataformas digitales.
¿Por qué cierran más de 60 tiendas de Kroger en todo Estados Unidos?
La decisión de cerrar unas 60 tiendas en todo Estados Unidos durante los próximos 18 meses responde a una estrategia de la marca orientada a mejorar la rentabilidad. Hasta la fecha, unos 39 locales de la cadena han cerrado o tienen fechas de cierre anunciadas. De las cuales 18 tiendas ya cerraron de manera definitiva.
Esta medida se enmarca dentro de una estrategia destinada a mejorar la situación en zonas de rendimiento, una práctica común entre las grandes cadenas de supermercados.
Una por una: todas las tiendas de Kroger que ya cerraron
No existe una lista oficial de Kroger con todas las direcciones precisas, fechas y estados de las 60 tiendas que planea cerrar. No obstante, se han documentado al menos 39 cierres/anuncios específicos.
Tiendas que ya cerraron
- Georgia (área Atlanta): 2452 Morosgo Way (Atlanta); 11877 Douglas Rd (Alpharetta).
- Illinois (área Chicago/Peoria): 3311 N. Sterling Ave (Peoria); Tres Mariano’s (Bloomingdale, Buffalo Grove, Northbrook).
- Indiana (norte del estado): 4526 W. Western Ave (South Bend); 901 Johnson St (Elkhart); Jay C en Shoals.
- Kentucky (Louisville): 4211 S. Third St.
- Louisiana: Bossier City.
- Maryland / North Carolina: Dos Harris Teeter (Rockville; Raleigh).
- Wisconsin (área Milwaukee): Pick ‘n Save en Glendale y dos en Milwaukee, South Milwaukee y Oak Creek.
- Virginia: 1904 Emmett St (Charlottesville) y dos Harris Teeter en Arlington y uno en McLean.
- Abingdon, Virginia: Kroger #255, 466 South Cummings St
- Kingsport, Tennessee: Kroger #328, 1664 East Stone Dr
- Mill Creek, Washington: QFC (marca de Kroger)
- Tacoma, Washington: Fred Meyer en 7250 Pacific Ave
- Seattle (Lake City), WA: Fred Meyer en 13000 Lake City Way NE
- Redmond, WA: Fred Meyer en 17667 NE 76th St
- Everett y Kent, WA: Fred Meyer (dos locales)