La cadena Kroger Co., reconocida como uno de los supermercados más históricos en Estados Unidos, se encuentra en un momento sensible tras anunciar el cierre definitivo de más de 60 de sus tiendas alrededor de todo el país.

Esta decisión representa el cierre de un capítulo significativo para miles de consumidores que, durante décadas, han considerado a la compañía como su opción preferida de compra.

Este hecho también pone de manifiesto las transformaciones que está experimentando el sector minorista, impulsadas por la creciente competencia, la evolución de los hábitos de consumo y la presión ejercida por nuevas plataformas digitales.

¿Por qué cierran más de 60 tiendas de Kroger en todo Estados Unidos?

La decisión de cerrar unas 60 tiendas en todo Estados Unidos durante los próximos 18 meses responde a una estrategia de la marca orientada a mejorar la rentabilidad. Hasta la fecha, unos 39 locales de la cadena han cerrado o tienen fechas de cierre anunciadas. De las cuales 18 tiendas ya cerraron de manera definitiva.

Esta medida se enmarca dentro de una estrategia destinada a mejorar la situación en zonas de rendimiento, una práctica común entre las grandes cadenas de supermercados.

Kroger anunció el cierre masivo de más de 60 tiendas alrededor de todo el país. Fuente: Archivo.

Una por una: todas las tiendas de Kroger que ya cerraron

No existe una lista oficial de Kroger con todas las direcciones precisas, fechas y estados de las 60 tiendas que planea cerrar. No obstante, se han documentado al menos 39 cierres/anuncios específicos.

Tiendas que ya cerraron