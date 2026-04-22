El Departamento de Transporte de Idaho (ITD) confirmó el lanzamiento de una nueva matrícula vehicular conmemorativa en el marco del aniversario de Estados Unidos. La iniciativa se enmarca dentro de la celebración por los 250 años de la independencia, un evento que tendrá lugar en 2026. A través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), el estado comenzó a implementar este nuevo diseño especial que ya está disponible para conductores. La medida forma parte de una política oficial que habilita placas temáticas con fines conmemorativos y de financiamiento estatal. La nueva placa fue diseñada para celebrar el aniversario número 250 de Estados Unidos y presenta elementos visuales vinculados a la identidad nacional. Desde el DMV destacaron que se trata de una opción adicional dentro del sistema de matrículas especiales. Entre los principales detalles de la nueva matrícula se destacan Este tipo de matrículas forma parte del esquema de placas especiales que ofrece Idaho, las cuales suelen implicar un costo adicional y financian distintas iniciativas públicas. El DMV estableció canales específicos para que los conductores puedan acceder a esta nueva placa conmemorativa. El proceso es similar al de otras matrículas especiales disponibles en el estado. Para obtener la matrícula “America 250”, los pasos son Las autoridades indicaron que la matrícula ya se encuentra disponible desde abril y forma parte de las acciones previas a las celebraciones nacionales de 2026. El lanzamiento de esta placa responde a la conmemoración nacional conocida como “America 250”, que marcará los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Idaho se suma así a otras iniciativas estatales que buscan reflejar este evento histórico. Además del valor simbólico, este tipo de matrículas cumple una función económica, ya que los fondos recaudados se destinan a programas vinculados con la historia y el patrimonio estatal.