El premio mayor de Mega Millions, una de las loterías más conocidas de Estados Unidos, continúa en aumento. Para este viernes, 6 de febrero de 2026, el pozo acumulado ha llegado los 346 millones de dólares. Conoce cómo jugar, cuántas cifras debes acertar y cuáles han sido los números ganadores del sorteo del día. Las cifras ganadoras del último sorteo son 13 21 25 52 62 y el 19 por el MegaBall. Por otro lado, para las personas han optado por activar el número multiplicador por un precio adicional, el Megaplier es el -1x. La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el martes, 10 de febrero de 2026 a las 23.00 horas. Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái. Las personas que quieran competir a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25. El ganador del primer premio podrá seleccionar entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado. Los expertos alertan sobre el aumento de la ludopatía y aconsejan establecer límites al jugar. Es crucial no gastar más de lo que se puede y no usar el juego como una vía de escape emocional. Si el juego se convierte en un problema, se recomienda buscar apoyo. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece ayuda a través del número 1-800-GAMBLER.