En Carolina del Sur, el registro de nacimiento de un bebé no impone que el apellido del niño deba ser necesariamente el mismo que el de la madre o el del padre.

Esto significa que los padres tienen flexibilidad para decidir qué apellido llevará su hijo al nacer, siempre que la información se presente correctamente ante las autoridades estatales.

La normativa estatal sobre registros civiles permite que la familia especifique el apellido del niño cuando se prepara el certificado de nacimiento, incluso si ese apellido no coincide con el de los progenitores, siempre que no se presenten restricciones legales específicas.

Los hijos podrán anotarse al nacer con un apellido distinto al de su padre o madre

Según el Código de Leyes de Carolina del Sur relacionadas con estadísticas vitales, cuando un certificado de nacimiento se prepara para un niño nacido en el estado, si no hay una orden judicial que determine el apellido, los padres deben especificar cuál será el apellido que se colocará en el documento oficial, sin obligación de seguir los apellidos de los progenitores.

En la práctica, esto significa que si ambos padres están de acuerdo en el apellido del bebé, pueden escribirlo al registrar el nacimiento.

Conoce cuál es la política de registro de nombres para recién nacidos en Carolina del Sur. Fuente: Archivo. ChatGPT

Si no se ha establecido judicialmente la paternidad, o si la madre es quien presenta la información y no hay reconocimiento del padre en ese momento, ella puede elegir libremente el apellido para el nacimiento del niño sin que la ley estatal requiera utilizar el apellido paterno.

¿Cómo funciona el reconocimiento de paternidad?

Cuando ambos padres firman un reconocimiento legal de paternidad, ese documento incluye un espacio específico donde se indica el apellido que tendrá el niño. La ley exige que el apellido elegido quede claramente asentado, pero no exige que sea el del padre ni el de la madre.

Esto significa que el reconocimiento de paternidad no impone un apellido automático. Los padres deciden cuál será el apellido del hijo y esa decisión es la que se refleja en el certificado de nacimiento.