Estados Unidos volvió a poner el foco en su capacidad aérea con despliegues de helicópteros de guerra que alcanzan cifras inéditas, en un contexto donde estas maniobras ya se utilizan como referencia para futuras operaciones militares. El récord histórico documentado muestra que el Ejército estadounidense logró coordinar una formación de 32 unidades, con un nivel de precisión que sigue siendo estudiado años después. La operación no solo tuvo impacto visual, sino que expuso el grado de preparación técnica, logística y estratégica necesario para mantener decenas de helicópteros en el aire al mismo tiempo sin margen de error. El mayor antecedente registrado ocurrió el 15 de abril de 2016, cuando Estados Unidos realizó el vuelo coordinado de 32 helicópteros de guerra OH-58D Kiowa Warrior sobre Carolina del Norte. La formación fue certificada oficialmente como la más grande del mundo por Guinness World Records, lo que la convirtió en un punto de referencia para la aviación militar. La operación se llevó a cabo desde Simmons Army Airfield y Fort Bragg, con participación del 1st Squadron, 17th Cavalry Regiment. Más allá del impacto visual, se trató de una maniobra extremadamente compleja, ya que cada piloto debía mantener su posición con ajustes constantes para evitar turbulencias generadas por las hélices del resto de las aeronaves. Este tipo de despliegues no solo tiene valor simbólico, sino que funciona como una prueba real de coordinación aérea en escenarios de alta complejidad. Mantener múltiples helicópteros en formación implica un margen de error prácticamente nulo y exige una sincronización constante entre pilotos y equipos en tierra. Además, estas maniobras permiten evaluar la capacidad de respuesta ante situaciones reales, especialmente en misiones de reconocimiento, apoyo táctico y operaciones combinadas. El retiro del Kiowa Warrior dejó un vacío que aún no fue completamente cubierto. Helicópteros más pesados no logran replicar su agilidad, mientras que los drones dependen de sistemas que pueden fallar en condiciones dinámicas.