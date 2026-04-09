Una nueva ley en Misuri firmada recientemente cambiará por completo la manera en la que se llevan a cabo los divorcios en el estado al eliminar una restricción que retrasaba las separaciones bajo ciertas circunstancias familiares. Esta regulación, fue firmada el martes por el gobernador Mike Kehoe y obtuvo aprobación unánime de la Cámara de Representantes y del Senado Estatal. La regulación HB 1908 cambia una medida estatal que obligaba a las parejas a esclarecer ante la Justicia si existe un embarazo en curso al momento de iniciar formalmente el trámite para que pueda concederse el divorcio. Esto podía utilizarse por los jueces como un impedimento para terminar la unión y retrasar el proceso judicial. De acuerdo con lo informado por las autoridades, este nuevo cambio “aclara que el estado de embarazo no debe utilizarse para impedir que los tribunales concedan el divorcio o la separación legal”. Misuri se ubicaba como uno de los pocos estados donde el embarazo en curso era motivo de suspender el divorcio o retrasar esta medida. En ese marco, existen testimonios de quienes aseguraron que deseaban finalizar su matrimonio por maltrato de su pareja y el embarazo se convirtió en un impedimento que retrasó la decisión. Con esta nueva medida, que entrará en vigencia a mediados de este año, los embarazos ya no serán una traba para que se otorgue la separación legal. No obstante, es crucial considerar que, hasta que la regulación entre oficialmente en vigencia, aún se aplicará la normativa anterior.