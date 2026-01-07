En esta noticia
El pasaporte americano es esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar fuera del país como estadounidenses, pues las autoridades lo solicitarán para poder habilitar los traslados internacionales.
En ese marco, si bien la validez de este documento generalmente es de 10 años, el Departamento de Estado detalla que, ante cambios físicos sumamente notorios, esta identificación global debe ser reemplazada por otra, con una nueva fotografía.
Cumplir con esta normativa es fundamental entonces para garantizar la aceptación del documento al viajar
Estados unidos exige que tramiten un nuevo pasaporte quienes hayan cambiado así su apariencia
De acuerdo con lo indicado por las autoridades, deben solicitar un nuevo pasaporte quienes
- Atravesaron una cirugía facial que cambió significativamente su aspecto
- Sufrieron lesiones faciales de gravedad
- Añadieron a su rostro o eliminaron muchos piercings de gran tamaño o tatuajes
- Perdieron o ganaron peso de manera significativa
Cambios que no requieren un nuevo pasaporte
- Dejarse crecer la barba
- Teñirse el cabello
- Envejecer
Paso a paso para solicitar un nuevo pasaporte
Quienes deban tramitar esta identificación nuevamente deberán
- Completar el formulario DS-11
- Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo)
- Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida
- Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación
- Adjuntar una imagen de pasaporte con la solicitud
- Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)