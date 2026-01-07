El pasaporte americano es esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar fuera del país como estadounidenses, pues las autoridades lo solicitarán para poder habilitar los traslados internacionales.

En ese marco, si bien la validez de este documento generalmente es de 10 años, el Departamento de Estado detalla que, ante cambios físicos sumamente notorios, esta identificación global debe ser reemplazada por otra, con una nueva fotografía.

Cumplir con esta normativa es fundamental entonces para garantizar la aceptación del documento al viajar

Estados unidos exige que tramiten un nuevo pasaporte quienes hayan cambiado así su apariencia

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, deben solicitar un nuevo pasaporte quienes

Atravesaron una cirugía facial que cambió significativamente su aspecto

Sufrieron lesiones faciales de gravedad

Añadieron a su rostro o eliminaron muchos piercings de gran tamaño o tatuajes

Perdieron o ganaron peso de manera significativa

Quienes atraviesen cambios físicos significativos deberán reemplazar su pasaporte. Fuente: archivo.

Cambios que no requieren un nuevo pasaporte

Dejarse crecer la barba

Teñirse el cabello

Envejecer

Paso a paso para solicitar un nuevo pasaporte

Quienes deban tramitar esta identificación nuevamente deberán

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes.