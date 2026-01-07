Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es fundamental para poder cruzar los puntos fronterizos de los aeropuertos para ingresar y salir del país. Las autoridades informaron que hay un grupo de personas que no pueden entrar al territorio si cuentan con este documento en un estado en particular.

El Gobierno de los Estados Unidos mantiene normas muy estrictas sobre las políticas que todos deben respetar. Tener conflictos relacionados con documentación migratoria podría ser perjudicial para el estatus de algunos viajeros.

Oficial: Estados Unidos prohíbe el ingreso de las personas con el pasaporte en este estado

El pasaporte es el documento internacional de viaje de mayor relevancia, ya que permite la salida y el ingreso a distintos países. Esta credencial no solo contiene la información personal del viajero, sino que lleva un registro sobre la cantidad de países que la persona visitó.

Estados Unidos mantiene un régimen de admisión muy estricto en los cruces migratorios, por lo que es de suma importancia que el pasaporte se encuentre en buenas condiciones.

Las autoridades no permitirán el ingreso al país de las personas que presentan este documento dañado o con la imagen borrosa y, en algunos casos, prohíbe la renovación del mismo a los estadounidenses que cuentan con el pasaporte en este estado.

Estados Unidos no admite a los viajeros que presenten el pasaporte en estado de deterioro. Fuente: Archivo.

¿Quiénes no pueden renovar el pasaporte estadounidense?

Por medidas de seguridad, el Gobierno de los Estados Unidos no permite la renovación del pasaporte en los siguientes casos:

Emitido antes de cumplir 16 años

Emitido hace más de 15 años

Dañado, perdido o robado. Aprenda a reportar un pasaporte perdido o robado.

Emitido con su nombre anterior y no tiene un documento legal como una licencia de matrimonio para demostrar su cambio de nombre legal

Estas personas están obligadas a solicitar este documento desde cero, es decir como la primera vez, presentando el formulario DS-11.

