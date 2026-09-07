En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.626 este lunes, 7 de septiembre de 2026, cifra que refleja una alteración del 0% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco aumentó 2.26% y en el último año avanzó 1.86%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco esta última semana es del 13.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 19.99%.

La cotización de la moneda Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, ya que el dato de 0 es positivo. Esto indica que el valor del Quetzal se ha fortalecido en relación a otras monedas.

Con esta tendencia, es probable que los efectos económicos en Guatemala sean favorables, impulsando el comercio y la inversión en el país. Es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.