En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 7 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3118.49. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.36%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano cayó -1.61% y en el último año acumula un descenso de -17.96%, evidenciando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que es del 7.20%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un incremento en su valor en relación con días anteriores. Este crecimiento ha generado optimismo entre los inversores y analistas del mercado.

A medida que la tendencia se mantiene en alza, se observa un aumento en la confianza de los consumidores y una posible mejora en las condiciones económicas del país. Sin embargo, es importante monitorear cualquier cambio en factores externos que puedan influir en esta tendencia.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.