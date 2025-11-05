El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mantiene una política que autoriza la expulsión inmediata de ciertos inmigrantes sin necesidad de una audiencia ante un juez.

Este procedimiento, implementado para agilizar los casos migratorios y reducir la carga de los tribunales de inmigración, otorga a los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza (CBP) amplias facultades para ejecutar la deportación de extranjeros sin autorización de ingreso ni documentación válida.

Alerta inmigrantes: deportan de inmediato a todos los que no cumplan estas condiciones

La deportación inmediata es un proceso que permite a las autoridades migratorias a expulsar a una persona sin pasar por un juez de inmigración, siempre que cumpla estas condiciones:

No poseer visa , residencia ni documento válido de entrada.

No haber demostrado presencia física continua de al menos dos años en el país.

Haber sido detenida dentro del territorio estadounidense, incluso lejos de la frontera.

Esta política fue ampliada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para aplicarse en cualquier parte del país, no solo en zonas fronterizas. En la práctica, un agente de ICE puede ordenar la deportación tras una verificación rápida si el individuo no presenta pruebas sólidas de residencia prolongada.

¿Qué pruebas se aceptan para demostrar presencia continua en Estados Unidos?

Las personas detenidas deben presentar evidencia clara y verificable de que han vivido en Estados Unidos durante los últimos 24 meses o más. Algunos ejemplos de documentos aceptados incluyen:

Recibos de pago o nóminas de trabajo

Contratos de alquiler o facturas de servicios públicos (agua, luz, gas, internet)

Declaraciones de impuestos federales o estatales

Certificados escolares o médicos

Correspondencia oficial fechada (cartas del IRS, bancos, seguros, etc.)

Si la persona no puede presentar esa documentación en el momento de la detención, su caso puede resolverse en cuestión de horas o días con una orden de deportación inmediata.