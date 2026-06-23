Tras haber finalizado la renovación de la autopista Northern State Parkway, Hochul anunció que los próximos proyectos a financiar.

La Gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión millonaria para renovar calles y autopistas. Las obras se centrarían en Long Island y tienen como objetivo conectar las playas de la costa sur y de las comunidades costeras del condado de Nassau.

En los trabajos se incluirán trabajos como pavimentación de varias autopistas y carreteras y tres proyectos que tienen como objetivo rehabilitar puentes clave de Nueva York.

Kathy Hochul anunció una inversión millonaria para renovar calles y autopistas Fuente: Gobernación de Nueva York Mike Groll

El Gobierno cortará estas calles y quedarán temporalmente inhabilitadas para transitar: ¿Qué zonas serán afectadas?

Tras haber finalizado la renovación de la autopista Northern State Parkway, Hochul anunció que los próximos proyectos a financiar serán:

Long Island Highway (I-495)

Se renovará el pavimento en 193 millas de los tres carriles principales: el que es para vehículos de alta ocupación, los arcenes y las rampas de entrada y salida.

Se prevé que las obras terminarían para el próximo otoño.

Sunrise Highway (Estatal 27)

Esta obra abarcaría más de 140 millas en todo el condado de Nassau hasya el condado de Suffolk. Se renovará el pavimento desde el límite de Queens y Nassau hasta North Monroe Avenue, cerca del ayuntamiento de Babylon en el condado de Suffolk.

Saltwater Bridges

Se rehabilitarán los tres puentes que cruzan canales de agua saladas y las obras permitirán conectar a los residentes de Long Island con las playas del sur y los pueblos costeros de Nassau.

Aquí se instalará una nueva superficie de hormigón sobre los puentes:

Loop Parkway

Ambos de Meadowbrook State Parkway

Se prevé que estas obras finalizarán en 2028.

Heckscher Highway

En este caso se restaurará el pavimento de hormigón en Islip, condado de Suffolk. Las obras iniciarían en un tramo de seis millas entre la Sagtikos State Parkway y la Sunrise Highway.

Se prevé que finalizará a finales de 2027.

¿De cuánto fue la inversión de Nueva York en estos proyectos?

El Gobierno de Nueva York será de 146 millones de dólares, según confirmó Kathy Hochul. Hasta el momento, para la renovación de la Northern State Parkway se realizó una inversión de 18,5 millones y logró finalizarse justo a tiempo para asegurar una libre circulación en la temporada de verano.