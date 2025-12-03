Por motivos federales, el Gobierno de los Estados Unidos anunció que habrá un receso de la actividad escolar, ya que todas las instituciones permanecerán cerradas durante 24 horas este jueves.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados federales, son solo 11 los días en donde los jóvenes gozan de tiempo libre de sus estudios. Llegando a fin del 2025, estos residentes se aproximan a su último descanso del año.

Es oficial: cierran todas las escuelas durante 24 horas en todo el país

El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que el próximo jueves 25 de diciembre será feriado en todo el territorio. De esta forma, todas las escuelas permanecerán cerradas y los alumnos gozarán de un día libre de clases. En algunos casos, este asueto pueden coincidir con las vacaciones de invierno, de acuerdo a las normativas estatales.

Dicha fecha corresponde a la celebración de la Navidad, una de las festividades más esperadas por los estadounidenses. Ya que está destinada a la unión familiar y las tradiciones.

¿Cuáles son los estados que disfrutan de vacaciones de invierno durante las fiestas?

Las vacaciones de invierno en Estados Unidos dependen del calendario que fija cada estado o distrito escolar. Por eso no hay una regla nacional única; muchas jurisdicciones eligen cerrar las escuelas entre fines de diciembre y comienzos de enero, cubriendo las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Estos son algunos estados donde suele haber receso en ese período:

Alabama

Arizona

California

Colorado

Florida

Illinois

Massachusetts

Michigan

Minnesota

New York

Ohio

Texas

Washington

Cierran todas las escuelas en Estados Unidos por Navidad. Fuente: Archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Todas las sucursales y oficinas que permanecen cerradas en Navidad

Bancos y entidades financieras

Oficinas gubernamentales

Oficinas federales, estatales y locales.

Oficinas de correo.

Supermercados y retail

Supermercados.

Hipermercados.

Centros comerciales.

Tiendas “big box”.

Comercios y mejoramiento del hogar

Tiendas de mejoramiento del hogar.

Tiendas departamentales.

Almacenes mayoristas.

Farmacias