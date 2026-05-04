En la apertura de mercados de este lunes, 4 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.64 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco avanzó 1.95% y en el último año registró una variación de 1.76%, indicando una trayectoria de apreciación moderada. Alerta del Banco del Bienestar por mensaje urgente para todos los clientes con celulares: dió 3 órdenes y todos deben seguirlas La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 13.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 19.49%. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva con un dato de 2, lo que indica un aumento respecto a los días anteriores. Esta mejora en el valor sugiere una mayor estabilidad económica en comparación con los días pasados. El análisis de esta tendencia revela que la confianza en la moneda local se ha fortalecido, lo cual podría ser un indicador de un entorno financiero más favorable en Guatemala. Alerta del Banco del Bienestar por mensaje urgente para todos los clientes con celulares: dió 3 órdenes y todos deben seguirlas Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Es un hecho | No habrá día de descanso extra con la reducción de la jornada laboral a 40 horas: cómo se pagarán las horas extra