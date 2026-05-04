En la apertura de mercados de este lunes, 4 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.85 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.12%. La cotización del Euro retrocedió recientemente: en la última semana cayó -4.69% y en el último año acumuló una variación de -3.52%, lo que indica una tendencia bajista. Alerta del Banco del Bienestar por mensaje urgente para todos los clientes con celulares: dió 3 órdenes y todos deben seguirlas La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 3.32%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva con un dato de 1 igual a +3, lo que indica que ha subido en comparación con los días pasados. Esta tendencia alcista sugiere un incremento en la confianza de los inversores y podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. En el contexto de los días anteriores, la moneda ha mantenido su impulso, arrojando un dato de 1 consistente en la última semana, lo que reafirma la tendencia al alza. Esto podría atraer más inversiones y reforzar la posición del Euro en el mercado internacional. Alerta del Banco del Bienestar por mensaje urgente para todos los clientes con celulares: dió 3 órdenes y todos deben seguirlas Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Es un hecho | No habrá día de descanso extra con la reducción de la jornada laboral a 40 horas: cómo se pagarán las horas extra