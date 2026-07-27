Hay pocas cosas más frustrantes que abrir la secadora esperando sábanas frescas y secas, solo para encontrarlas enredadas en una bola compacta que aún está húmeda por dentro. Además de alargar el tiempo de secado, este problema común suele dejar las sábanas arrugadas e incómodas para usarlas inmediatamente.

Afortunadamente, los expertos en lavandería afirman que existen varias maneras sencillas de evitar que las sábanas se arruguen en la secadora. Desde cambiar la forma de cargar la máquina hasta usar algunos artículos domésticos económicos, estos trucos pueden ayudar a que la ropa de cama se seque de manera más uniforme y quede más suave.

Sacudir las sábanas antes de meterlas en la secadora

Según la experta en lavandería Elizabeth Shields de SuperCleaning , una de las maneras más fáciles de evitar que las sábanas se enreden es sacudirlas antes de pasarlas de la lavadora a la secadora.

Extender la tela lo máximo posible permite que se mueva libremente durante el ciclo de secado en lugar de enredarse. También recomienda evitar sobrecargar la secadora, ya que las cargas demasiado juntas dificultan que las prendas grandes, como las sábanas, giren correctamente. Con más espacio dentro del tambor, el aire circula mejor y el secado es más uniforme.

Los mejores trucos sencillos para evitar que las sábanas se enreden y se sequen de manera uniforme. Magnific

Añadir bolas para secadora, pelotas de tenis o incluso una toalla limpia

Si tus sábanas siguen saliendo húmedas después de secarlas, añadir un par de bolas para secadora puede marcar una gran diferencia. Estos accesorios reutilizables ayudan a separar la tela mientras la secadora está en marcha, evitando que las sábanas se peguen entre sí.

Si no tienes bolas para secadora, puedes usar pelotas de tenis limpias para conseguir un efecto similar. Otra alternativa sencilla es colocar una toalla limpia y seca en la secadora junto con las sábanas. Las tres opciones mejoran la circulación del aire y reducen la humedad que queda atrapada en la ropa doblada.

Utilizar una configuración de calor más baja

Aunque mucha gente supone que las temperaturas más altas secarán las sábanas más rápido, los expertos en lavandería sugieren utilizar una temperatura más baja.

Un ciclo más suave permite que la tela se seque de manera uniforme, reduciendo la posibilidad de que las sábanas se apelmacen. Si bien el proceso puede ser un poco más largo, suele resultar en menos arrugas y un secado más homogéneo.

¿Por qué se forman bolas en las sábanas dentro de la secadora?

Las piezas grandes de tela se retuercen y se enredan sobre sí mismas de forma natural a medida que gira el tambor de la secadora. Cuando no hay suficiente espacio para que se muevan libremente, o cuando la humedad queda atrapada en los pliegues, pueden formar un paquete compacto que se seca de forma irregular.