Una calcomanía roja y amarilla en la patente o parte trasera de un auto puede pasar desapercibida para muchos conductores, pero se trata de una señal que tiene un significado específico y cumple una función importante en la seguridad vial de Argentina.

Reconocer esta señal permite entender que el vehículo está identificado por una condición particular del conductor y que, por lo tanto, quienes circulan a su alrededor deben prestar especial atención a las señales visuales.

¿Por qué es importante reconocer la calcomanía roja y amarilla?

Esta identificación cumple una función vinculada directamente con la seguridad vial. La persona que conduce un vehículo con esta señal puede tener hipoacusia y no percibir determinados sonidos del tránsito, como bocinas o sirenas .

Por eso, cuando otro conductor reconoce este distintivo, debe considerar que insistir con la bocina podría no ser una forma efectiva de llamar su atención.

En determinadas circunstancias, será preferible mantener una distancia segura y utilizar señales visuales cuando sea posible.

¿Dónde es obligatorio utilizar esta identificación?

Qué significado tiene la calcomanía de color rojo y amarillo en los autos y quiénes deben usarla ChatGPT

La exigencia se encuentra contemplada específicamente en la provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto 2719/1994, que reglamentaba el antiguo Código de Tránsito bonaerense.

La normativa determina tanto las características que debe tener la identificación como el lugar en el que debe colocarse.

En la Ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones, esta obligación no necesariamente se aplica de la misma manera, por lo que las condiciones pueden cambiar dependiendo del lugar.

¿Cómo identificar la señal de un conductor con discapacidad auditiva?

El distintivo consiste en una chapa con cuadros alternados de color rojo y amarillo.

Según la normativa bonaerense, debe colocarse una identificación en la parte trasera del vehículo, de aproximadamente 30 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho.

A su vez, deben instalarse otras dos chapas más pequeñas en los guardabarros delanteros, ubicadas de manera que sean fácilmente visibles para los demás usuarios de la vía.

El objetivo es que esta señal pueda ser reconocida con facilidad por quienes circulan alrededor del vehículo.

¿Qué indica exactamente la calcomanía roja y amarilla?

La identificación permite advertir que el conductor presenta algún grado de discapacidad auditiva, que puede incluir una pérdida total de la audición.

Su utilización tiene un propósito principalmente preventivo, ya que permite que los demás conductores sepan que determinados estímulos sonoros podrían no ser percibidos.

Por esa razón, las señales visuales adquieren especial relevancia para comunicarse o advertir sobre una maniobra.

¿Cómo deben actuar los conductores ante este distintivo?

Al encontrarse con un automóvil que lleva esta identificación, lo recomendable es conducir de manera más preventiva y anticipada, sin depender exclusivamente de los sonidos para comunicarse.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una distancia prudente con respecto al vehículo.

Evitar maniobras repentinas para intentar captar la atención del conductor.

No depender únicamente de la bocina para realizar una advertencia.

Recurrir a señales visuales cuando sea necesario y hacerlo siempre de manera segura.

Observar atentamente los movimientos y maniobras del vehículo.

De esta manera, los demás usuarios pueden adaptar su comportamiento ante una condición auditiva.

Una identificación que puede evitar accidentes

La calcomanía roja y amarilla tiene una finalidad concreta: advertir a los demás usuarios de la vía que el conductor puede tener dificultades para percibir señales sonoras.

Conocer su significado permite comprender por qué una bocina o una sirena puede no ser escuchada y facilita una conducción más cuidadosa.

Aunque la obligación prevista en la normativa corresponde específicamente a la provincia de Buenos Aires, reconocer esta señal resulta útil para cualquier conductor, ya que permite anticipar determinadas situaciones y priorizar una circulación más segura.