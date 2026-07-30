El DMV de Texas estableció un requisito de carácter obligatorio para que los residentes puedan registrar un automóvil.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas estableció a partir del 5 de mazo de 2026 un requisito de carácter obligatorio para que los residentes puedan registrar un automóvil dentro del territorio texano. La medida deja afuera a miles de personas.

Desde marzo, para acceder a este trámite se debe cumplir con la “ID Rule”, medida con la que el DMV de Texas exige a toda persona que quiera registrar un vehículo que presente un documento de identificación con foto que se encuentre vigente y haya sido emitida por el Gobierno.

El DMV de Texas prohíbe el registro de vehículos a todas estas personas: ¿Quiénes no podrán cumplir con este requisito?

En medio del endurecimiento de las medidas migratorias, Texas se sumó en marzo a los territorios que exigen demostración de presencia legal dentro de Estados Unidos para determinados trámites.

Tras esta actualización, aquellos residentes que quieran registrar un vehículo tendrán que presentar una identificación válida que acredite un estado migratorio legal y sin irregularidades.

Para que se consideren válidos:

No deben estar vencidos.

Tienen que poder tener papeles de respaldo.

En medio del endurecimiento de las medidas migratorias, Texas se sumó en marzo a los territorios que exigen demostración de presencia legal dentro de Estados Unidos para determinados trámites. Imagen ilustrativa ChatGPT

Renovación del registro vehicular: ¿Qué documentos deberán presentar los extranjeros?

Aquellos extranjeros que quieran registrar un vehículo dentro de Texas pueden acreditar su identidad con la presentación de alguno de estos documentos:

Licencia o identificación estatal compatible con REAL ID.

Pasaporte estadounidense vigente.

Pasaporte extranjero + documentación migratoria válida (visa, I-94, residencia).

Green Card u otros documentos federales vigentes.

¿Cómo registrar un vehículo en el DMV de Texas?: información de importancia

Para poder realizar este trámite se debe:

Presentar el título del automóvil a nombre del solicitante Documentación válida que acredite identidad Contar con un seguro vigente Aprobar una inspección vehicular