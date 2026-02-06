En medio de las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia, llega el fin de un acuerdo que regula la cantidad de armas nucleares que cada nación puede desplegar. El vencimiento de esta política podría eliminar los límites legales sobre los arsenales más peligrosos del planeta. Este escenario genera preocupación entre expertos en defensa, que advierten sobre las consecuencias para la seguridad mundial. El acuerdo conocido como New START es el último tratado vigente entre Estados Unidos y Rusia que limita la cantidad de armas nucleares estratégicas desplegadas. Fue firmado en 2010 y establece un máximo de 1.550 ojivas nucleares por país, además de restricciones sobre los sistemas de lanzamiento. Este tratado también permite inspecciones mutuas y el intercambio obligatorio de información militar, lo que garantiza transparencia y reduce el riesgo de un conflicto nuclear. Sin embargo, el acuerdo expirará en febrero de 2026 y, hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que será renovado o reemplazado. La finalización del tratado significa que ambas potencias podrían aumentar sus arsenales sin restricciones legales, lo que marcaría el fin del principal mecanismo de control nuclear vigente desde el final de la Guerra Fría. La expiración del New START marcaría la primera vez en más de 50 años que Estados Unidos y Rusia no tienen restricciones activas sobre sus armas nucleares estratégicas. Entre las principales consecuencias que advierten los expertos se encuentran: La finalización de este tratado representa un momento crítico para la seguridad internacional y abre un escenario de incertidumbre sobre el equilibrio militar entre las mayores potencias del mundo.