Un grupo de investigadores argentinos desarrolló una alternativa sustentable para calentar agua sin tener que ser dependientes del gas ni de la electricidad. El sistema fue creado con botellas de plástico recicladas y materiales de bajo costo, aprovechando directamente la energía del sol.

Durante las pruebas, el calefón solar logró elevar la temperatura del agua hasta los 42°C tras varias horas de exposición. La propuesta apunta a reducir el consumo energético y darle una segunda vida a residuos plásticos de uso cotidiano.

¿Cómo lograron construir un calefón con botellas de plástico recicladas?

Los investigadores argentinos, vinculados al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la provincia de Mendoza, desarrollaron un calefón solar experimental usando materiales económicos y reciclados. El proyecto buscaba combinar el aprovechamiento de la energía solar con la reutilización de botellas PET que de otro modo, podían terminar como residuos.

Para construir usaron:

Botellas PET recicladas, colocadas alrededor de las tuberías.

Caños de polipropreno de media pulgada , pintados de negro mate para absorber mejor la radiación solar.

Material reflectante, encargado de redirigir parte de la radiación hacia los tubos negros.

Dos botellas superpuestas por cada tramo, formando una doble cobertura.

En las pruebas, el sistema logró llevar el agua hasta los 42°C después de 5 horas de exposición solar, incluso en condiciones no tan favorables.

En las pruebas, el sistema logró llevar el agua hasta los 42°C después de 5 horas de exposición solar, incluso en condiciones no tan favorables. Chat GPT / El Cronista USA

¿Cómo funciona el calefón construido con botellas de plástico recicladas?

La radiación del sol calienta las tuberías negras por las que circula el agua. El color negro mate favorece la absorción de energía y permite que el calor se transfiera progresivamente hacia el líquido.

Las botellas PET no funcionan como depósitos: rodean las tuberías y generan una cámara de aire que contribuye al comportamiento técnico del colector, mientras que el material reflectante ayuda a dirigir más radiación hacia los caños.

De esta manera, el sistema puede producir agua caliente sin utilizar gas ni electricidad durante el proceso de calentamiento, siempre que exista suficiente radiación solar.

¿Qué limitaciones tiene y cuáles son los beneficios?

El principal beneficio es que permite combinar reciclaje y energía renovable. Por un lado, reutiliza botellas de plástico y reduce el consumo de combustibles convencionales para calentar agua. Por el otro, emplea materiales fáciles de conseguir que resultan eficientes.