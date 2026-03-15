En Estados Unidos, existe un trámite obligatorio vinculado al sistema militar que deben completar millones de jóvenes cada año. Según información oficial del Selective Service System, la ley federal exige que ciertos ciudadanos y residentes se registren en el sistema conocido como Selective Service. Este registro permite al Gobierno contar con una base de datos de personas que podrían ser convocadas en caso de que el país active nuevamente un servicio militar obligatorio en una emergencia nacional. Aunque actualmente no existe un reclutamiento activo, las autoridades federales recuerdan que registrarse es un requisito legal y no hacerlo puede traer consecuencias importantes. De acuerdo con la información oficial del Selective Service, casi todos los hombres que viven en Estados Unidos entre los 18 y 25 años deben completar el registro. La obligación incluye a: Incluso quienes viven fuera del país pero tienen ciudadanía estadounidense también deben registrarse. Según la normativa federal, el registro debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años. El sistema permite completar el trámite hasta los 26 años, pero hacerlo fuera del plazo puede generar problemas legales o administrativos. Las autoridades aclaran que registrarse no significa alistarse automáticamente en el Ejército. El Selective Service System mantiene una base de datos que solo se utilizaría si el Congreso y el presidente autorizaran un reclutamiento militar en una situación de emergencia nacional. En ese escenario hipotético, los posibles convocados serían seleccionados mediante un sorteo basado en el año de nacimiento, y luego deberían pasar evaluaciones físicas, médicas y morales antes de cualquier incorporación al servicio. No cumplir con este requisito puede tener consecuencias importantes. La legislación federal establece que no registrarse puede considerarse un delito federal y también puede afectar el acceso a ciertos beneficios. Entre las principales consecuencias se encuentran: