Los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) de California y Texas, y el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) establece que quienes deseen renovar el registro vehicular deben contar con un documento clave.

Los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) de California y Texas, y el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) establece que quienes deseen renovar el registro vehicular deben contar con un documento clave.

Si bien cada autoridad puede pedir determinadas pruebas como la de emisiones, lo cierto es que contar con una cobertura de seguro vigente al momento de renovar es excluyente para acceder al trámite.

Los Ángeles, Miami y Dallas prohíben renovar el registro vehicular: ¿Cuál es el seguro obligatorio?

En California, Florida y en Texas se exige un seguro de responsabilidad civil , pero cada estado exige coberturas y montos diferentes.

En California, para los vehículos particulares el DMV solicita una póliza de responsabilidad civil que tenga:

Mínimo de 30.000 dólares por lesiones o muerte de una persona.

Mínimo de 60.000 dólares por lesiones o muerte de más de una persona.

Mínimo de 15.000 dólares por daños materiales.

En Florida, la mayoría de los vehículos deben contar con una cobertura básica que exige, al menos:

10.000 dólares de Personal Injury Protection ( PIP ).

10.000 dólares de Property Damage Liability (PDL).

Por último, Texas solicita que el seguro de responsabilidad civil tenga una cobertura mínima de:

30.000 dólares por lesiones o muerte de una persona.

60.000 dólares por accidente si hay dos o más personas afectadas.

25.000 dólares por daños a la propiedad.

En California, Florida y en Texas se exige un seguro de responsabilidad civil, pero cada estado exige coberturas y montos diferentes. Mehaniq

Requisitos por estado: ¿Qué piden Los Ángeles, Miami y Dallas?

Para renovar el registro de un vehículo en California, el propietario debe cumplir con los requisitos que establece el DMV:

Contar con un seguro de responsabilidad civil.

Tener los datos del vehículo y el aviso de renovación correspondiente.

Pagar las tarifas de renovación aplicables.

Realizar la inspección de emisiones ( smog check) si corresponde.

Resolver cualquier impedimento al trámite.

En Florida, el registro se debe gestionar bajo las normas que establece el FLHSMV:

Mantener vigente el seguro obligatorio de Florida.

Tener correctamente identificado y registrado el vehículo.

Abonar las tarifas de registro y renovación.

Mantener actualizados los datos asociados al registro.

No tener impedimentos que bloqueen el trámite.

Por último, en Texas la renovación debe tramitarse de acuerdo a las disposiciones estatales: