Existe una credencial que pueden tramitar un grupo particular de extranjeros que permite ingresar al país sin visa.

La mayoría de los extranjeros que quieran ingresar a Estados Unidos, deben contar con una visa estadounidense y un pasaporte válido que cumpla con los requisitos de vigencia que exigen las autoridades migratorias.

Sin embargo, los ciudadanos mexicanos que tengan la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) podrán ingresar a determinadas zonas de los estados California, Arizona, Nuevo México y Texas sin tener que tramitar una visa ni presentar el pasaporte.

Se permite el ingreso a Estados Unidos sin visa americana: ¿Qué es el Formulario DSP-150?

El Formulario DSP-150, también conocido como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC, por sus siglas en inglés) hace posible el ingreso a Estados Unidos sin visa americana.

Si se presenta sin un pasaporte , la BCC permitirá ingresar por vía terrestre o marítima a distintas zonas fronterizas autorizadas en Estados Unidos durante un máximo de 30 días.

Si se presenta con un pasaporte vigente, por otro lado, la BCC puede funcionar como una visa de turista de tipo B1/B2 , lo que permite viajar por todo el país usando los medios utilizados.

Tiene una vigencia de 10 años, por lo que es importante que se encuentre dentro de su periodo de validez antes de planear el viaje.

Tiene una vigencia de 10 años, por lo que es importante que se encuentre dentro de su periodo de validez antes de planear el viaje. El Cronista | Shutterstock y EFE

Ingreso condicionado: ¿Qué lugares pueden visitarse con la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

Las únicas áreas a las que se puede acceder si se presente la BCC sin el pasaporte son las más cercanas a la frontera , para realizar actividades como turismo, visitas a familiares o viajes de negocios sin remuneración. Entre las zonas permitidas se encuentran:

Texas: hasta 40 kilómetros de la frontera.

California: hasta 40 kilómetros de la frontera.

Nuevo México: hasta 88 kilómetros de la frontera o hasta la Interestatal 10, lo que se encuentre más al norte.

Arizona: hasta 120 kilómetros de la frontera.

¿Quiénes pueden acceder al Formulario DSP-150?

Podrán acceder a la Tarjeta de Cruce Fronterizo quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano mexicano y residir en México .

Contar con un pasaporte vigente al momento de realizar el trámite.

Cumplir con los criterios de elegibilidad para una visa de visitante B1/B2.

Demostrar arraigo suficiente en México que garantice el regreso al país al finalizar la visita.

Se debe gestionar el trámite ante la Embajada estadounidense en México o cualquier consulado ubicado dentro del país.