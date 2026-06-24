El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.623 este miércoles, 24 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.27% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del Quetzal guatemalteco mostró un avance reciente: en la última semana subió 2.30% y en el último año variaron 1.82%.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Quetzal guatemalteco alcanzó un 24.67%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que es superior al 20.25% de su volatilidad anual.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días su valor ha experimentado un aumento en comparación con los días anteriores. Esta alza en la cotización refleja una recuperación leve frente a otras monedas, lo que puede ser un indicativo de estabilidad económica en el corto plazo.

Sin embargo, es importante observar que, aunque la tendencia sea positiva, factores externos podrían influir en su variabilidad. Un análisis más exhaustivo podría revelar si este aumento es sostenible o si se trata de un fenómeno temporal.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 24 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.