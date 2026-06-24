Al cierre de mercados de este miércoles, 24 de junio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8805. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.62%.

La cotización del Euro mostró una evolución positiva, con un cambio del 1.32% en la última semana y una variación del 2.85% en el último año.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.21%, es menor que su volatilidad anual de 5.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, marcando su tercer día consecutivo de incrementos. Este comportamiento refleja un cambio favorable en la percepción del mercado en relación con la moneda europea, después de un periodo de estabilidad.

La tendencia al alza sugiere que los inversores están ganando confianza en el Euro, lo cual podría ser indicativo de un fortalecimiento económico en la zona euro en los próximos días.

Es importante seguir monitorizando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 24 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.