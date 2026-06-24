El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3423.43 este miércoles, 24 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.58% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso colombiano retrocedió -0.61% y en el último año acumuló una caída de -11.59%, lo que indica una tendencia de depreciación.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 4.31%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.27%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los dos días anteriores, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor. Este movimiento al alza sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

A medida que la tendencia continúa, podría reflejar una mayor confianza de los inversionistas y una posible estabilidad económica en la región. Sin embargo, es fundamental monitorear otras variables que puedan influir en esta trayectoria.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 24 de junio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.