Estados Unidos confirmó que los ciudadanos que renueven su pasaporte por correo deben enviar obligatoriamente el ejemplar vigente como parte del trámite. La medida es clave porque sin un pasaporte válido no se puede ingresar ni salir del país, incluso teniendo ciudadanía estadounidense. El requisito forma parte del proceso oficial del Departamento de Estado y aplica tanto para el pasaporte libro como para la tarjeta. Durante el trámite, el documento anterior queda inhabilitado y se devuelve recién después de emitido el nuevo pasaporte. Para acceder a esta modalidad, el pasaporte debe estar en buen estado, no haber sido reportado como perdido o robado, haber sido emitido hace menos de 15 años y cuando el titular tenía 16 años o más. Quienes no cumplan estos requisitos deben iniciar un trámite nuevo en persona. La devolución del pasaporte funciona como verificación de identidad y control de documentos activos. Este paso es obligatorio solo para quienes califican para la renovación por correo mediante el Formulario DS-82. Si el pasaporte no se envía junto con la solicitud, el trámite queda incompleto y puede ser rechazado. Además, durante el proceso de renovación, la persona no puede viajar internacionalmente debido a la falta de un documento válido. En situaciones de urgencia, únicamente se habilitan turnos presenciales si el viaje está programado para dentro de los próximos 14 días. Fuera de este plazo, no renovar el pasaporte implica quedar impedido de entrar o salir de Estados Unidos, sin excepciones para ciudadanos.