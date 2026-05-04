El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que ya se encuentra habilitada la renovación del pasaporte de forma online para determinados ciudadanos. El sistema está disponible únicamente para trámites estándar y busca agilizar el proceso sin necesidad de enviar documentación física. La medida forma parte de una modernización del sistema de pasaportes y establece condiciones claras para acceder al trámite digital. No todos los solicitantes pueden utilizar esta modalidad, ya que se limita a casos específicos definidos por las autoridades oficiales. Según el sitio oficial del Departamento de Estado, solo pueden acceder al sistema quienes cumplan con una serie de condiciones obligatorias. Se trata de renovaciones simples, sin situaciones complejas ni urgencias. Los requisitos principales son: Además, el proceso exige completar la solicitud en línea, cargar una fotografía digital válida y realizar el pago electrónico correspondiente. El propio gobierno estadounidense aclara que existen casos en los que la renovación online no está permitida. En estas situaciones, el trámite debe hacerse por correo o de manera presencial. No pueden renovar online: Tampoco está disponible para solicitudes urgentes o con necesidad de servicio acelerado, ya que el sistema online solo contempla procesos estándar. El procedimiento se realiza completamente en línea, sin necesidad de enviar documentos por correo. Los usuarios deben crear una cuenta, completar el formulario y adjuntar los archivos requeridos. Por su parte, el gobierno señala que la renovación del pasaporte adulto mantiene requisitos similares tanto en línea como por correo, con énfasis en que el documento anterior debe estar en condiciones y dentro del período permitido.