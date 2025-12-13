Estados Unidos actualizó de forma oficial un criterio clave que impacta en trámites migratorios sensibles como la Green Card y la ciudadanía americana. La medida fija un límite de tiempo estricto para reutilizar fotografías biométricas y cambia cómo se procesan las solicitudes presentadas desde ahora, con efecto inmediato en miles de casos.

Aunque el anuncio generó alarma, el cambio no elimina beneficios migratorios de manera automática. El foco está en cuánto tiempo puede haber pasado desde la última foto biométrica y qué ocurre si ese plazo se supera al momento de presentar la solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

¿Cuál es el tiempo máximo permitido y por qué afecta a la Green Card?

USCIS estableció que solo puede reutilizar una fotografía biométrica si fue tomada hace no más de 36 meses (3 años) al momento de presentar el trámite. Si se supera ese plazo, la agencia no puede usar la foto anterior y exigirá una nueva toma biométrica.

Esto impacta directamente en solicitudes vinculadas a la Green Card, ya que no cumplir con ese plazo puede frenar el avance del expediente hasta completar nuevamente el proceso biométrico. No es una prohibición definitiva, pero sí un bloqueo administrativo si no se actualiza la información.

Puntos clave de la nueva normativa migratoria:

El plazo máximo es de 36 meses .

Aplica a casi todos los beneficios migratorios.

USCIS puede exigir una foto nueva incluso dentro del plazo.

¿Cómo influye esta regla en la ciudadanía americana?

En el caso de la ciudadanía americana, el criterio es aún más estricto. Formularios como el N-400 (naturalización) y el N-600 (certificado de ciudadanía) siempre requieren biometría nueva, sin excepción, independientemente del tiempo transcurrido.