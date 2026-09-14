El Gobierno de Estados Unidos, a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), deposita hasta u$s 994 por mes en la tarjeta EBT de los hogares de cuatro integrantes que cumplan con los requisitos de ingresos.

Ese monto equivale a u$s 11.928 al año, la cifra que corresponde al tipo de familia más habitual dentro del programa.

La Administración de Alimentos y Nutrición, dependiente del Departamento de Agricultura (USDA), actualiza estos valores cada octubre según el Plan de Alimentación Económico. Los montos vigentes rigen desde el 1° de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026.

¿Cómo funciona el pago mensual en la tarjeta EBT?

El monto máximo no es igual para todos los beneficiarios: varía según la cantidad de integrantes del hogar. Una familia de cuatro personas puede recibir hasta u$s 994 mensuales, mientras que un hogar de ocho puede cobrar hasta u$s 1.789 por mes.

El dinero se acredita en forma automática todos los meses en la tarjeta EBT (Electronic Benefit Transfer), sin necesidad de trámites adicionales una vez aprobado el beneficio.

Estos son los montos máximos mensuales según la cantidad de integrantes del hogar, en los 48 estados y Washington D.C.:

1 persona: u$s 298

2 personas: u$s 546

3 personas: u$s 785

4 personas: u$s 994

Cada miembro adicional: u$s 218

El monto máximo no es igual para todos los beneficiarios: varía según la cantidad de integrantes del hogar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes cumplen los requisitos para cobrar SNAP?

Para acceder al beneficio, el ingreso bruto mensual del hogar no puede superar el 130% del nivel de pobreza federal y el ingreso neto no puede exceder el 100%. En una familia de cuatro integrantes, el límite de ingreso neto es de u$s 2.680 mensuales.