El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) indica en su sitio web oficial cuáles son las gestiones que todos los conductores deben realizar de manera periódica para que su vehículo se encuentre apto para la circulación. En la lista se encuentra el realizar las inspecciones de seguridad en tiempo y forma, pues la evidencia de que se aprobó es esencial para evitar penalizaciones. Cuando esta revisión se completa con éxito, las autoridades otorgan una pegatina de inspección, que debe colocarse en el frente del vehículo. Si se encuentra caducada o no está apropiadamente colocada, se aplicarán multas acordes al incumplimiento. El estado fija que las inspecciones de seguridad deben realizarse obligatoriamente cada 12 meses o en el momento en el que se transfiere la propiedad del vehículo. Estos controles tienen como objetivo examinar, por ejemplo, el funcionamiento óptimo de cinturones de seguridad, frenos, la dirección del auto, la suspensión, el chasis, los neumáticos o las luces. Si la pegatina no cumple con la normativa establecida, se aplicará una multa de aparcamiento, que varía en función del incumplimiento y del tiempo que se haya utilizado el vehículo fuera de regla. Esta sanción será Cada multa tendrá un recargo obligatorio de 88 dólares o de 93 dólares en el caso de los tribunales municipales y de aldea.