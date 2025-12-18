El calendario nacional de días festivos en Estados Unidos está a punto de marcarse por completo, pues tan sólo resta un feriado de los once que lo componen en total y está pautado para el 25 de diciembre, con motivo de celebración de Navidad.

Este año, el asueto cortará la semana del 21 al 27, brindando un nuevo día de descanso para todo el país dado que caerá jueves.

Durante estas fechas especiales, diversas actividades cotidianas se ponen en pausa para celebrar efemérides de relevancia nacional e internacional, por lo que es crucial conocer qué instituciones cesan sus servicios para organizar la agenda.

Esta semana es feriado en todo el país: qué instituciones cierran durante este día de descanso

USA.gov indica específicamente que durante el jueves 25 de diciembre y cualquier otro feriado del cronograma oficial, tanto bancos, como oficinas gubernamentales no esenciales -DMV, correo postal, por ejemplo- y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas y cesan su atención presencial.

Aunque puede haber modificaciones en los trámites sujetas al horario especial, aplicaciones bancarias y ATMs operarán con regularidad.

El jueves 25 de diciembre es feriado en todo el país por Navidad. Imagen: archivo.

Información para trabajadores: ¿hay pago extra por trabajar este día de descanso?

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA) no obliga a ningún empleador a realizar pagos adicionales a quienes trabajen días de descanso, feriados o fines de semana.

Durante estas fechas, se otorga el salario correspondiente, a no ser que el trabajador tenga un contrato en el que se acuerda diferencialmente realizar un pago extra por trabajar durante festividades.

Todos los feriados federales pautados para el próximo año

Si bien el 25 de diciembre es el último feriado del año, ya puede agendarse el calendario 2026 de asuetos, que quedó conformado de la siguiente manera