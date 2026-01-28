Este 2026 Estados Unidos se dispuso a batir un récord intacto en su historia desde la Guerra Fría: alcanzar la mayor construcción naval con la incorporación de 19 nuevos buques.

Para esto, el presupuesto fijado calcula una inversión de más de 47,000 millones de dólares.

Esta medida de financiación tiene entre sus principales objetivos reforzar la capacidad de defensa nacional y que la flota de Estados Unidos se mantenga competitiva frente a la escala de la construcción naval china.

Objetivos de la Armada de Estados Unidos para 2026

Este año, la incorporación de 19 nuevos buques de defensa incrementa notablemente la adición de nuevos equipos por año fiscal del país, en comparación con 2025, donde sólo 5 se sumaron al inventario nacional.

En qué invertirá Estados Unidos

Según información difundida por US Defense News, los buques que adquirirá la Marina durante este año serán

Dos submarinos de clase Virginia

Un submarino nuclear clase Columbia

Un buque de clase América

Dos destructores lanzamisiles Arleigh Burke

Nueve buques de desembarco

Un buque de vigilancia oceánica T-AGOS

Un muelle de transporte anfibio San Antonio

Dos petroleros John Lewis

Estados Unidos invertirá más de 47,000 millones de dólares en ampliar los equipos de la Armada. Fuente: archivo

Estados Unidos planea su futura “Flota Dorada”

La Flota Dorada (Golden Fleet) es el objetivo de tamaño y composición naval que la Marina de Estados Unidos planea adoptar en el largo plazo, en reemplazo del actual plan de 381 buques, que a su vez había ampliado el objetivo previo de 355 naves.

Hasta el momento, el Pentágono no publicó los detalles completos del objetivo ni un cronograma de implementación, y solo difundió referencias preliminares sobre algunos grandes buques de combate y fragatas.

Más que fijar un número inmediato de barcos, la Flota Dorada apunta a una Marina más flexible y modernizada, pensada para la próxima década, en un contexto de rivalidad con China y crecientes tensiones en el Indo-Pacífico.