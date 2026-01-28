Oficial | Se lanzarán nuevos billetes de 20 y 100 dólares: cómo lucirán y qué debo hacer con los que tengo

De acuerdo con las proyecciones de la Reserva Federal, tanto el billete de USD 20 como el de USD 100, junto con el billete de USD 1, son los que presentan mayor circulación. La futura edición, que incluirá nuevas medidas de seguridad, ya tiene una fecha de emisión confirmada, lo que garantiza su disponibilidad en el mercado en un futuro cercano.

La Oficina de Grabado e Impresión ha comunicado que se implementará un rediseño de los billetes de USD 20 y USD 100 como parte de un plan de nuevas impresiones que abarcará la mayoría de las denominaciones actuales de la moneda estadounidense.

Ambas denominaciones son de gran relevancia en el uso cotidiano: el billete de USD 20 es el más utilizado para transacciones diarias, mientras que el de USD 100 es preferido por quienes buscan ahorrar en efectivo.

La evolución visual de los billetes de 20 y 100 dólares

El rediseño de los billetes tiene como objetivo principal la mejora de su seguridad. En un contexto de amenazas cada vez más sofisticadas por parte de falsificadores, se han integrado nuevas tecnologías y características de seguridad que dificultan la creación de copias fraudulentas.

El proceso de rediseño de los billetes ha demandado más de diez años de investigación y desarrollo, seguido de rigurosas pruebas y optimización. Las nuevas características están en consonancia con las necesidades de los bancos comerciales, instituciones financieras y máquinas de procesamiento de billetes en todo el mundo.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de los nuevos billetes de dólar?

El cronograma establecido por la Reserva Federal indica que los nuevos billetes de USD 20 comenzarán a circular en 2030, seguidos por los de USD 100 en 2034. Este plan a largo plazo tiene como objetivo modernizar la moneda de Estados Unidos y mitigar el riesgo de falsificación.

El proceso de diseño y prueba abarca la preparación de más de 10 millones de máquinas de equipos de billetes a nivel global, garantizando que los nuevos ejemplares sean aceptados sin problemas.

Opciones para manejar los billetes de 20 y 100 dólares en mi posesión

De acuerdo con la información oficial, todos los billetes mantendrán su valor nominal y continuarán siendo de curso legal. La sustitución de billetes deteriorados se llevará a cabo de manera automática por las entidades bancarias en el momento de su depósito.

