Mantener la vigencia de la visa americana es de suma importancia para poder ingresar de forma legal en Estados Unidos. Sin embargo, hay un grupo de personas que no requieren de este trámite para poder superar los puntos migratorios de los aeropuertos.

Estas políticas son aprobadas por el Gobierno de los Estados Unidos en base a las relaciones diplomáticas que establecen con otros países.

Adiós a la visa: estas personas pueden entrar de forma legal a Estados Unidos sin documentos

El trámite de la visa es uno de los más realizados en consulados y embajadas estadounidenses por todos los extranjeros que quieren viajar a Estados Unidos. El proceso puede ser largo y muchas personas suelen ser rechazadas, pero no es el caso de quienes integran el Programa de Visa Waiver.

Se trata de acuerdos que la potencia norteamericana establece con ciertos países y les permite a sus ciudadanos el ingreso legal sin necesidad de atravesar el proceso de solicitud.

Quienes gozan de este beneficio pueden permanecer en Estados Unidos de forma legal durante 90 días por fines turísticos o de negocios.

¿Qué debo presentar para ingresar a Estados Unidos con la Visa Waiver?

De acuerdo con las normativas del programa, los pasajeros deben presentar un pasaporte electrónico y obtener una autorización previa a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Es importante destacar que, si bien la persona viaja gracias a las relaciones diplomáticas entre su país y EE.UU., la decisión de ingreso legal la toma el oficial de la patrulla fronteriza en el punto de ingreso.

Todos los países que pueden usar la Visa Waiver