La Administración del Seguro Social (SSA) detalla en su sitio web oficial el calendario con las fechas en las que cada titular de prestaciones debe recibir su pago.

En esa línea, está estipulado que, en julio, quienes reciban el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) cobren tanto lo correspondiente a este mes como el depósito de agosto.

Por qué hay pago doble en julio y cuándo se cobra el segundo

SSA entrega los beneficios por SSI el primer día de cada mes, salvo en aquellas oportunidades donde esta fecha coincide con un fin de semana o un feriado, como es el caso del 1 de agosto, que cae sábado.

Por este motivo, durante hoy viernes, se recibirá el depósito del mes siguiente de forma excepcional, por lo que estos beneficiarios cobrarán dos veces dentro de un mismo mes.

Hoy habrá doble pagos para receptores de SSI. Fuente: Shutterstock rafastockbr

Otros meses que los beneficiarios de esta prestación recibirán pago doble en 2026

El mismo escenario volverá a ocurrir en

Octubre

Diciembre

Qué deben revisar los beneficiarios para evitar retrasos

Las autoridades recomiendan que todos los beneficiarios verifiquen que sus datos bancarios estén actualizados dentro del sistema de la Administración del Seguro Social, especialmente quienes anteriormente recibían cheques por correo y debieron migrar a pagos electrónicos.

Un error en la cuenta registrada o información desactualizada puede generar demoras innecesarias y afectar la llegada del beneficio mensual.